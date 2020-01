Mercato OL - Rudi Garcia reste vague sur Toko Ekambi

Rudi Garcia n'a pas voulu vendre la mèche en conférence de presse pour Karl Toko Ekambi. Alors que tous les médias annoncent la présence du joueur à Lyon pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec l'OL, l'entraîneur rhodanien a botté en touche concernant cette information. Garcia avoue qu'il serait tout de même heureux de pouvoir compter sur un joueur de cette qualité dans son effectif.

"De toute façon, il nous faut des joueurs offensifs de qualité et il en fait partie. Si on peut conclure quelque chose avec un joueur de ce talent là, ce sera très bien. Mais moi, je me concentre sur mon entraînement de cet après-midi et de mon match de demain" a-t-il déclaré.