Mercato OL - Valence offre un bon de sortie à Kevin Gameiro

Valence a ouvert la porte à un transfert de Kevin Gameiro, cité parmi les cibles offensives de l'OL sur ce mercato d'hiver.

Enfin une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais sur ce mercato ! Déjà recalés par Salzburg, Le Havre et Villarreal pour Hwang, Kadewere et Toko-Ekambi, les dirigeants rhodaniens pourraient connaître davantage de réussite dans le dossier Kevin Gameiro. Sur la piste menant à l'attaquant français de 32 ans, Valence ne fera en tout cas pas obstacle à l'OL. Et pour cause, le président Peter Lim a décidé d'accorder un bon de sortie à son avant-centre, d'après la Cadena COPE.

Cette décision de laisser partir Gameiro (32 ans) répond au souhait de Lim de rajeunir massivement l'effectif du club ché. Un temps prévue l'été prochain, cette vente serait finalement envisagée dès cet hiver. Mais si Jean-Michel Aulas veut en profiter, il devra y mettre le prix : 14 millions d'euros sont réclamés pour un joueur à qui il ne reste que dix-huit mois de contrat et dont la valeur est estimée à près de la moitié (entre 7 et 10 M€ selon le CIES).

Lyon, dont l'intérêt est encore évoqué par la radio espagnole, avait défini Gameiro comme une cible dès le mois de décembre, juste après les graves blessures coup sur coup de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Suivi depuis plusieurs années par les pensionnaires du Groupama Stadium, l'ancien Lorientais pourrait profiter d'un retour en Ligue 1 pour se relancer après une première partie de saison délicate (18 matchs, dont 11 titularisations, pour 4 buts toutes compétitions confondues).