Mercato - Olivier Giroud a donné son accord à l'Inter Milan

En manque de temps de jeu à Chelsea, où il ne lui reste plus que six mois de contrat, Olivier Giroud (33 ans) est en quête d'un nouveau challenge. L'Inter Milan, intéressé de longue date, pourrait être celui-ci. En effet, selon Sky Italia, l'attaquant français serait d'accord pour s’engager pour deux ans et demi en Lombardie, soit jusqu'au 30 juin 2022. Les deux clubs doivent désormais s’entendre sur le transfert du Champion du Monde 2018 avec les Bleus.

Ce qui ne sera pas chose aisée puisque les positions des deux clubs sont encore assez éloignées : la formation londonienne réclame entre 8 et 10 millions d'euros pour laisser partir l'avant-centre dès cet hiver, alors que l'Inter Milan ne compte, pour l'instant, pas offrir plus de 5 millions d'euros. Seule certitude actuelle dans ce dossier : l'ancien montpelliérain donne clairement sa priorité aux Nerazzurri, malgré les intérêts de l'OL ou encore de la Juventus Turin.