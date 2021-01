Mercato - Olivier Giroud a pris une décision ferme pour son avenir !

Comme chaque mercato ou presque, Olivier Giroud est annoncé sur la liste des transferts. Pourtant, l'attaquant français de 34 ans se bat avec ses armes du côté de Chelsea et reste encore très compétitif avec 9 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues. Pas vraiment titulaire au début de saison face à Tammy Abraham ou Timo Werner, l'ex-Montpelliérain est toujours aussi efficace devant les buts et grappille de plus en plus de temps de jeu. De quoi le convaincre de rester à Londres cet hiver.

"La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année. Mais encore une fois, j'ai l'ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j'ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe", a confié Giroud au Dauphiné Libéré ce lundi. De quoi calmer les ardeurs d'Andrea Pirlo et de la Juventus Turin.