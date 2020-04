Mercato - Olivier Giroud fonce vers l'Inter Milan

La presse italienne affiche sa confiance quant à une issue positive dans le dossier Olivier Giroud, ouvert à l'Inter Milan depuis plusieurs mois. En fin de contrat avec Chelsea, le Français devrait bien rejoindre la Lombardie au prochain mercato.

Olivier Giroud fait partie de ces joueurs qui ont pu voir d'un bon oeil le report des compétitions lié à la crise du coronavirus. En particulier celui de l'Euro, décalé d'un an en 2021. Jusqu'ici, l'attaquant titulaire de l'équipe de France avait largement entamé son crédit au fil d'une saison à laquelle Frank Lampard, son entraîneur à Chelsea, ne le faisait participer que par intermittences (13 matchs toutes compétitions confondues). Une situation en club qu'il a donc un an pour rétablir, afin d'espérer disputer ce qui sera probablement, à 34 ans (il les fêtera en septembre prochain), sa dernière grande compétition sous le maillot frappé du coq. Et ce sera probablement loin de Londres.

Son contrat chez les Blues, qui s'étend initialement jusqu'au 30 juin, pourra être étendu jusqu'au terme de la saison si Giroud trouve un accord avec ses dirigeants. Mais il ne fait aucun doute qu'il ne sera pas prolongé jusqu'au début de l'exercice 2020-21. Reste à savoir où l'ancien montpelliérain décidera de poser l'ancre d'ici-là. Cette question, qui se pose depuis janvier dernier, trouve des éléments de réponse dans la presse italienne. La Gazzetta dello Sport révèle que les positions du tricolore et de l'Inter Milan ont rarement été aussi proche de se rejoindre.

Giroud prêt à revoir son salaire à la baisse

Intéressée depuis plusieurs mois, l'écurie nerazzurra serait prête à offrir au troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (39 buts en 97 sélections) un contrat de deux saisons, plus une en option (dépendante de la volonté des dirigeants et/ou des performances du joueur). Giroud, qui souhaite justement partir sur une nouvelle aventure de trois ans, serait prêt à baisser son salaire pour permettre à Antonio Conte et l'Inter de l'accueillir. Ses émoluments actuels à Chelsea, estimés à près de 8 M€ annuels, seraient réduits d'un quart pour rentrer dans la grille salariale du club lombard.