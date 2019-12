Mercato - Olivier Giroud ouvre la porte à la Ligue 1

Devenu indésirable à Chelsea, Olivier Giroud (33 ans, 5 matches en Premier League cette saison) devrait quitter les Blues cet hiver. Annoncé tout proche de l'Inter Milan, l'attaquant international français (97 sélections, 39 buts) ne manque pas de prétendants sur le Vieux-Continent. La Ligue 1, elle aussi, surveille le dossier de l'ancien montpelliérain avec attention. Cela tombe bien puisque le natif de Chambéry, courtisé notamment par l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux, n'exclut pas un retour au sein de notre élite hexagonale.

"Ça va être compliqué de rester à Chelsea. Je vais avoir une discussion avec le coach. Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps de jeu pour m’exprimer", a indiqué le Tricolore au Dauphiné Libéré. "Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea. J’ai encore quelques matchs à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions", a conclu Olivier Giroud, en fin de contrat avec la formation londonienne en juin prochain.