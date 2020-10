Mercato OM - Ça se confirme pour Bouna Sarr au Bayern Munich !

L'Olympique de Marseille va perdre son latéral droit Bouna Sarr ! Comme annoncé un peu plus tôt dans l'après-midi, le joueur de 28 ans prend la direction de l'Allemagne et du Bayern Munich ! Le champion d'Europe en titre, en quête d'une doublure à Benjamin Pavard, a trouvé un terrain d'entente avec l'OM sur la base d'un transfert à 10 millions d'euros.

D'après RMC, Sarr a aussi trouvé un accord avec le club allemand pour son salaire et va signer 4 ans à Munich. Alors que l'Olympico se joue ce soir, le joueur est attendu dès ce dimanche soir à Munich pour passer sa visite médicale.