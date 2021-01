Mercato - OM : Amavi entretient le flou sur son avenir

En fin de contrat au 30 juin prochain à l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi (26 ans, 9 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. S'il dispose d'une proposition de prolongation portant sur trois saisons supplémentaires, le défenseur latéral gauche n'a pas encore tranché sur la suite à donner à sa carrière.

C'est, en tout cas, ce que l'ancien joueur de l'OGC Nice a indiqué à nos confrères de France Football, entretenant le mystère sur sa future décision : "Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance", a lancé le numéro 18 des Ciel-et-Blanc.