Mercato - OM : André Villas-Boas a cru à "une blague" pour Diego Costa

À la recherche d'un numéro 9 cet hiver pour renforcer sa ligne offensive, l'Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes. Si celle menant à Arkadiusz Milik, actuellement au Napoli, semble la plus sérieuse, le club phocéen se serait vu proposer les services de Diego Costa (32 ans), libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético Madrid. Cette après-midi, en conférence de presse, André Villas-Boas est revenu sur cette rumeur dévoilée par La Provence. L'entraîneur olympien pensait, au début, que "c'était une blague".

"La première chose, c'est qu'il touche 16 millions d'euros par an hors taxe. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague, mais ce n'était pas le cas", a indiqué le technicien lusitanien devant les journalistes. "C'est un des meilleurs attaquants du monde, et il va chercher autre chose. À ce niveau de salaire, on ne peut pas", a conclu le "Special Two" au sujet de l'avant-centre espagnol.