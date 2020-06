Mercato - OM : André Villas-Boas a identifié le successeur de Morgan Sanson

En quête de renfort(s) à moindre(s) coût(s) pour la saison prochaine, l'OM aurait coché le nom du milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, Daler Kuzyaev. Le joueur de 27 ans, dont le nom a été soufflé par André Villas-Boas, présente l'avantage d'être libre.

En cas de départ estival de Morgan Sanson, joueur "bankable", l'Olympique de Marseille aurait identifié son potentiel successeur. À en croire nos confrères de L'Equipe, le club phocéen, qui devra composer avec des finances limitées cet été, aurait couché le nom de Daler Kuzyaev, le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, en bonne place dans ses petits papiers. Ce dernier (13 matches joués en championnat de Russie cette saison, 4 apparitions en Ligue des Champions) possède un profil qui colle parfaitement à ce que recherchent les dirigeants marseillais.

À lire aussi : l'OM fixe le prix de ses joueurs bankables

En effet, l'international russe (21 sélections, 1 but), âgé de 27 ans, peut évoluer comme relayeur mais aussi sur les deux côtés et présente, surtout, l'avantage d'être bientôt libre de tout contrat. Entraîneur du Zénith entre 2014 et 2016, André Villas-Boas n'a certes jamais dirigé le joueur, qui portait alors la tunique du Terek Grozny, mais c'est bel et bien lui qui a initié cette piste inattendue, via son carnet d'adresses encore conséquent dans la région. De son côté, le joueur, que le Zénith tente toujours de prolonger, a été clair sur ses envies futures.

Hoffenheim a de l'avance mais...

Ce dernier souhaite tenter une expérience dans un grand championnat européen et si possible dans un club qualifié pour la Ligue des Champions. Jusque-là, la formation olympienne, qui peut aussi compter sur l'attrait généré par son entraîneur, remplit ses critères. Mais elle devra se montrer convaincante pour rafler la mise dans ce dossier puisque le joueur est aussi convoité par le Valence CF et Hoffenheim, qui aurait à l'instant T une petite longueur d'avance sur ses concurrents. Aux Olympiens et à Jacques-Henri Eyraud, notamment, de rattraper leur retard !