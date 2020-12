Mercato - OM : André Villas-Boas joue la montre pour sa prolongation

Comme évoqué dans notre média il y a quelques jours, la direction de l'Olympique de Marseille a - enfin - entamé des discussions avec les représentants d’André Villas-Boas pour une prolongation de contrat de l'entraîneur lusitanien. En conférence de presse cette après-midi, le technicien portugais (43 ans), en fin de bail au 30 juin 2021, s'est brièvement confié sur ce sujet. Débarqué à Marseille durant l'été 2019, le "Special Two" a réaffirmé son envie de prendre son temps avant de potentiellement signer un nouveau deal sur la Canebière.

"On va voir. C'est bon aussi de regarder ce qu’il va se passer. En février on aura la notion du classement. La prochaine année va être l’année zéro pour le club, ça va être une année importante pour l'OM. À cause du Fair-play Financier, de ce qu’il s’est passé cette année, du dossier des prolongations des joueurs en fin de contrat", a fait savoir André Villas-Boas aux journalistes, et d'ajouter : "On travaille déjà sur le futur du club, notamment avec Pablo. On doit faire encore plus (sur le mercato) pour la prochaine année".