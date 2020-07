Mercato - OM : André Villas-Boas prévient pour le mercato

Deuxième de Ligue 1 cette saison et qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, André Villas-Boas, l'entraîneur de l’Olympique de Marseille, ne compte pas faire de la figuration lors du prochain exercice, que ce soit sur la scène française ou continentale. Pour ce faire, le technicien lusitanien le sait pertinemment : le club phocéen devra se renforcer cet été, malgré ses difficultés financières. Le Portugais compte donc sur ses dirigeants pour acquérir des joueurs de qualité.

"Pour être compétitif en Ligue des Champions, on va avoir besoin de renforts. C’est une chose à laquelle le club va devoir répondre. On revient sur le discours de l’année dernière. On a un effectif court, on était l’équipe ayant utilisé le moins de joueurs. Le calendrier est encore plus lourd et, s’il y a des blessés et des suspendus, on sera en mauvaise posture", a indiqué André Villas-Boas dans un entretien accordé sur le site officiel des Ciel-et-Blanc.