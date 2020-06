Mercato - OM : Christopher Rocchia est courtisé

En fin de contrat dans un an avec l'OM, au mois de juin 2021, Christopher Rocchia devra prendre une grande décision pour son avenir. En effet, le latéral, prêté cette saison à Sochaux (22 matchs de L2, 1 but), a déjà fait part de son envie de continuer à l'Olympique de Marseille et de s'y imposer. Mais si les Phocéens ne venaient pas à lui offrir une opportunité, le joueur formé au club a plusieurs opportunités.

D'après La Provence, Rocchia est déjà dans le viseur d'un club espagnol, dont l'identité n'a pas filtré, mais aussi du Stade Brestois. Deux clubs belges sont aussi dans la course pour le joueur de 22 ans : La Gantoise et Anderlecht.