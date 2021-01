Mercato - OM : Des départs temporaires pour deux jeunes espoirs du club ?

À la veille d'un déplacement sur la pelouse du Dijon FCO, programmé ce samedi soir (21 heures, Stade Gaston-Gérard) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, André Villas-Boas a tenu son traditionnel point presse en ce vendredi après-midi. L'occasion pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille de faire un bref point sur le mercato hivernal des Ciel-et-Blanc. "Le mercato ? Non pas d'infos, c'est plutôt tranquille pour le moment", a indiqué le technicien lusitanien.

Ce dernier a ensuite évoqué les dossiers Lucas Perrin (22 ans, défenseur) et Marley Aké (20 ans, attaquant), qui pourraient temporairement quitter la Canebière cet hiver : "On a parlé avec les deux joueurs sur la possibilité d'un départ en prêt. On pense à ça, on n'est pas trop pressé car ce sont deux bons joueurs, je crois qu'ils ont un futur à l'OM. S'ils sont prêtés, on veut qu'ils jouent beaucoup", a révélé le tacticien portugais.