Mercato - OM : deux nouveaux contrats pro à l'horizon !

Sous l'impulsion du responsable du centre de formation Nasser Larguet, en raison du départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille travaille plutôt bien pour signer ses jeunes joueurs issus de son centre de formation. D'après L'Equipe, deux nouvelles pépites made in OM devraient signer un contrat pro dans les prochains jours : le milieu gaucher Cheick Souaré (17 ans) et le milieu Nassim Ahmed (19 ans). Les deux minots devraient signer un bail de 3 ans avec les pensionnaires du Vélodrome. À noter qu'un autre joueur pourrait suivre, en plus d'Ugo Bertelli : Yacine Ressa (19 ans).