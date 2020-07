Mercato - OM : Dortmund prêt à laisser partir Leonardo Balerdi

Dans le viseur de l'OM depuis plusieurs semaines, Leonardo Balerdi (21 ans) se rapproche de plus en plus de la cité phocéenne. En effet, selon les informations SportBild, le Borussia Dortmund et le club olympien auraient trouvé un accord pour un prêt d'un an avec une option d'achat avoisinant les 12M€. Pour rappel, le joueur argentin a été acheté 15,5M€ à Boca Juniors, il est sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2023.

"Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo", a expliqué le directeur sportif du Borussia, Michael Zork. "Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus". Balerdi n'est que 6e dans la hiérarchie des défenseurs. En cas de départ du BVB, il ne devrait pas être remplacé.