Mercato - OM : Germain laisse planer le doute sur ses envies futures

En conférence de presse ce jeudi en début d'après-midi, Valère Germain (29 ans) a abordé la question de son avenir. Utilisé avec parcimonie sous les couleurs de l'Olympique de Marseille (22 matches en Ligue 1 cette saison, 11 titularisations, 2 buts et 3 passes décisives), l'attaquant pourrait être tenté d'aller voir ailleurs cet été, à un an de la fin de son contrat (30 juin 2021). Il n'a, en tout cas, pas fermé la porte à cette hypothèse.

"Je n'ai pas encore réfléchi à mon futur", a lancé le numéro 28 des Ciel-et-Blanc. "Ce serait vous mentir de vous dire que je suis heureux tous les jours car j'ai envie de jouer le plus souvent possible, mais l'ambiance collective et la série qu'on est en train de faire, ça aide au quotidien. C'est sûr que j'aimerais connaitre mes saisons à Nice et Monaco. On joue aussi toujours à un seul attaquant, alors qu'à Nice et Monaco on jouait à deux... On verra cet été", a poursuivi le natif de la cité phocéenne.