Mercato - OM : Germain n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs

En fin de contrat au 30 juin 2021, Valère Germain n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille. À un an de la fin de son bail dans la cité phocéenne, l'attaquant (30 ans, 2 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Ligue 1) pourrait donc être cédé au cours du mercato estival pour apporter un peu de liquidités à son club, qui en a bien besoin. Le joueur, lui, ne veut clairement pas entendre parler d'un possible départ. Interrogé par Le Parisien, le numéro 28 des Ciel-et-Blanc a été très clair : il n'a pas du tout l'intention de quitter l'Olympique de Marseille cet été.

"Je le pense (Ndlr, qu'il sera là la saison prochaine). Il y aura, j'imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des Champions. J'ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J'ai très envie de la vivre ici", a indiqué le natif de Marseille à nos confrères.