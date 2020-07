Mercato - OM : Hiroki Sakai demande un bon de sortie

Hiroki Sakai, latéral droit de l'OM, aurait demandé un bon de sortie aux dirigeant marseillais si "une offre le satisfaisant arrivait", selon L'Équipe. La direction a accepté sa requête. Sous contrat jusqu'en 2022, le Japonais a vécu une saison plus compliquée cette année. Petit à petit, il a vu Bouna Sarr lui passer devant dans la hiérarchie. Arrivé dans la cité phocéenne à l'été 2016, le défenseur japonais (30 ans) a disputé 134 matchs sous le maillot bleu et blanc. Sa valeur marchande est estimée entre 7 et 10M€ selon le CIES.