Mercato - OM : Jordan Amavi confirme des discussions pour prolonger

En fin de contrat en juin 2021, Jordan Amavi est libre de s'engager avec le club de son choix dès le mois de janvier prochain. Arrivé à Marseille en 2017, puis officiellement dans la cité phocéenne en 2018, le latéral gauche se sent bien au Vélodrome et discute d'une prolongation.

"Pour l'instant je suis concentré sur le championnat, après ce qui se passe dans les bureaux, c'est entre mes agents et les clubs. Il y a des discussions, je ne me fais pas de souci, on verra" a-t-il déclaré en conférence de presse.