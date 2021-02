Mercato - OM : Jorge Sampaoli à Marseille la semaine prochaine ?

Selon les informations de Canal +, dévoilées en marge de la rencontre de la 26ème journée de Ligue 1 opposant le FC Nantes à l'Olympique de Marseille (1-1, analyse et notes), le club phocéen pourrait bel et bien changer d'entraîneur dans la semaine. En effet, la chaîne cryptée est affirmative et assure que Jorge Sampaoli (60 ans), priorité du club olympien, serait sur le point d'être libéré par son club brésilien de l'Atlético Mineiro. Le technicien argentin pourrait donc s'engager avec les Ciel-et-Blanc dans les tous prochains jours et faire ses débuts sur le banc olympien lors de "l'Olympico" face à l'Olympique Lyonnais, dimanche prochain (21 heures, Stade Vélodrome), en clôture de la 27ème levée.