Mercato - OM : Jorge Sampaoli voudrait venir

Jorge Sampaoli serait l'option numéro une des dirigeants de l'OM pour succéder à André Villas-Boas. L'entraîneur argentin aurait même fait part de ses envies de venir sur la Canebière.

À la recherche d'un nouvel entraîneur pour prendre la succession d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille avance dans le dossier Jorge Sampaoli. Selon un associé du technicien argentin joint par nos confrères de RMC Sport, l'actuel entraîneur de l'Atletico Mineiro serait emballé par l'idée de prendre les rênes des Ciel-et-Blanc, neuvièmes du classement de Ligue 1 (33 points).

Toujours selon le média, les discussions sont déjà en cours entre la direction du club phocéen et le tacticien. Si les questions financières et contractuelles n'ont pas encore été abordées et qu'une arrivée anticipée n'est pas à exclure, le technicien de 60 ans souhaiterait idéalement terminer la saison au Brésil jusqu'à fin février avant une éventuelle arrivée sur la Canebière.

Une donnée qui obligerait l'OM à se montrer patient. Mais Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim, a une bonne relation avec les joueurs et le staff technique et pourrait donc permettre au vice-champion de France d'attendre l'Argentin jusqu'en mars. Toutefois, pour ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, Pablo Longoria, le directeur sportif olympien, étudie d'autres pistes.