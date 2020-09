Mercato - OM : Kamara transparent sur son avenir

Véritable étoile montante de l'effectif marseillais, le jeune milieu Boubacar Kamara était préssenti pour quitter la Cité Phocéenne cet été. Néanmoins en conférence de presse aujourd'hui le joueur de 20 ans a été très clair sur son avenir et a, pour le plus grand bonheur des supporters de l'OM, assuré que sa tête était au club et a donc affiché sa volonté de continuer sous le maillot blanc et bleu.

"Non il n'y a pas de doute pour moi, je vais continuer l'aventure ici. On a la Ligue des Champions, on a fini 2e, le groupe reste le même donc je vais rester. Ça me tenait à cœur de disputer la C1 ici. Je ne veux pas quitter l'OM." a ainsi déclaré le natif de Marseille, avant d'indiquer q'un départ du club n'a jamais été envisagé. "A la fin de la saison, je n’étais pas dans l’optique de partir".