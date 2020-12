Mercato - OM : Kevin Strootman coûterait plus cher que prévu

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Olympique de Marseille. Kevin Strootman (30 ans) est sur le départ. Le Néerlandais, acheté sur la volonté de Rudi Garcia, n'a jamais confirmé sous les ordres d'André Villas-Boas (9 matchs de Ligue 1 cette saison). Seulement, son salaire pose problème (le plus gros salaire de l'effectif, environ 500 000€ mensuels).

Ainsi, avec la crise économique actuelle, peu de clubs sont capables de le recruter. De plus, pour ne pas arranger les choses, son salaire serait encore plus élevé, selon une source interne au club, qui l'a confié au journal La Provence. "Vous écrivez tout le temps qu’il touche environ 500 000 € par mois, mais je peux vous assurer que c’est un peu plus que ça", a-t-il avoué.