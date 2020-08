Mercato - OM : L'Atalanta fait de Thauvin sa priorité

Il y a quelques jours, le média Bergame Corriere évoquait un intérêt de l'Atalanta pour Florian Thauvin et Memphis Depay. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport confirme cet intérêt. Les Italiens souhaitent renforcer leur secteur offensif et le champion du monde français fait partie d'une liste où figurent notamment Jeremie Boga (Sassuolo) et Taison (Shakhtar Donetsk). L'ailier marseillais serait la priorité de Gian Piero Gasperini, l'entraîneur bergamasque, toujours selon le quotidien sportif.

À un an de la fin de son contrat à l'OM, le dossier Flotov est une priorité à Marseille. Pablo Longoria, le nouveau Directeur Général délégué chargé du Football olympien, a abordé le sujet hier en conférence de presse. Il va s'occuper du cas Thauvin dans les prochains jours. Si le club marseillais ne parvient pas à le prolonger, l'attaquant Français pourrait quitter la Provence lors de ce mercato.