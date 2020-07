Mercato - OM : l'Italie se tient prête dans le dossier Thauvin

À un an de la fin de son contrat (30 juin 2021) avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin (27 ans) ne sait pas vraiment de quoi sera fait son avenir proche. Si l'ailier, qui sort d'une saison compliquée par les blessures (seulement 2 matches joués en Ligue 1), a affiché à maintes reprises son intention de rester sur la Canebière cet été, ses dirigeants pourraient prendre une décision différente en acceptant de le céder lors de ce mercato à rallonge, qui se terminera le 5 octobre.

Pour le moment, aucune discussion n'a été entamée avec le board marseillais en vue d'une prolongation de contrat et, selon L'Equipe, l'international tricolore (10 sélections, 1 but) jouit toujours d'une très belle cote sur le marché, notamment en Italie. Deux données qui pourraient entraîner le départ du champion du Monde 2018 avec les Bleus. En effet, à en croire le quotidien sportif, plusieurs formations transalpines seraient prêtes à dégainer des offres comprises entre 15 et 20 millions d'euros pour rafler sa signature.