Mercato - OM : la mise au point de Longoria dans le dossier Radonjic

Cantonné au banc de touche et à un rôle de joker de luxe, Nemanja Radonjic (24 ans) est annoncé sur le départ en cette fin de mercato estival. L'ailier serbe (17 sélections, 2 buts), encore lié aux Ciel-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2023, disposerait de touches plus ou moins sérieuses en Italie et en Grèce. Cependant, un transfert ou un prêt ne sont clairement pas à l'ordre du jour selon Pablo Longoria.

"Il a un contrat, il connaît sa situation. II rentre dans le plan de l’équipe. Quand il entre sur le terrain, il répond présent, avec sa vitesse. Le mercato est ouvert. Il n'est pas sur la liste des transferts", a fait savoir le directeur général chargé du football. Cette saison, le numéro 7 olympien a pris part à quatre rencontres de Ligue 1 pour une passe décisive distillée.