Mercato - OM : La mise au point de Pablo Longoria sur le dossier brûlant de l'attaquant

À l'occasion de la présentation de la première recrue hivernale du club, Pol Lirola, survenue ce vendredi, Pablo Longoria, le directeur du football à l'Olympique de Marseille, s'est attardé sur la suite du mercato hivernal des Ciel-et-Blanc. En quête d'un renfort sur le plan offensif, les Phocéens ne vont pas se précipiter, a fait savoir le dirigeant olympien.

"On travaille sur différentes pistes, mais ce qui est certain, c'est qu'on prend notre temps. On connaît l'exigence des supporters marseillais et elle nous permet de nous améliorer mais on préfère faire un mercato intelligent plutôt que de se précipiter", a indiqué Pablo Longoria devant la presse, et d'évoquer subtilement les négociations avec le Napoli pour Arkadiusz Milik (26 ans) : "En règle générale, c'est plus agréable de trouver des accords rapidement. Mais nous ne sommes pas les seuls à décider, on doit attendre l'accord des joueurs, des clubs qui eux sont là pour faire de la spéculation. C'est pour cette raison que le mercato hivernal se débloque souvent lors de la dernière semaine".