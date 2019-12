Mercato - OM : la montée en puissance de Radonjic ne laisse pas le Napoli de marbre

Après des débuts compliqués et même décevants, Nemanja Radonjic (23 ans, 15 matches en Ligue 1 cette saison et 4 buts) a retrouvé de sa superbe, contribuant de plus en plus activement à la très belle première partie d'exercice 2019-2020 de l'Olympique de Marseille. Une montée en puissance qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Selon la presse serbe, l'ailier phocéen serait dans les petits papiers du Napoli, qui pourrait peut-être passé à l'action au cours du mercato hivernal. Pour rappel, Nemanja Radonjic est lié aux Ciel-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2023.