Mercato - OM : Le départ de Morgan Sanson se rapproche

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Morgan Sanson (26 ans) se rapproche de plus en plus d'un départ de l'Olympique de Marseille. Dans les petits papiers du club anglais d'Aston Villa, le milieu de terrain français devrait, sauf énorme revirement de situation, quitter la Canebière pour rallier Birmingham dans les prochains jours. La chaîne Téléfoot est catégorique en ce lundi soir et annonce que les négociations avancent très vite entre les dirigeants des deux clubs et qu’un accord est proche. Pour rappel, les Olympiens attendent près de 20 M€ pour laisser filer leur numéro 8 (2 buts et 3 passes décisives en 11 matches de Ligue 1 cette saison).