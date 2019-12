Mercato - OM : le Hertha Berlin pense à Strootman

Douzième de Bundesliga à l'issue de la première moitié de saison, le Hertha Berlin entend faire son retard lors de la phase retour afin d'accrocher une place européenne. Dans cette optique, Jürgen Klinsmann (55 ans) a été nommé entraîneur du club de la capitale en novembre dernier. Afin d'armer le technicien allemand, les dirigeants sont prêts à apporter des renforts cet hiver. Ces derniers souhaitent avant tout recruter un milieu de terrain en témoigne leur intérêt pour Lucas Tousart (OL), pour lequel une offre de 20M€ a été refusée ou encore Julian Draxler (PSG).

Selon les informations de France Football, le Hertha ne s'arrête pas là au niveau des profils étudiés et un troisième cador du championnat de France a été approché pour l'un de ses joueurs. Il s'agit de Kevin Strootman, milieu de l'Olympique de Marseille. Du côté des dirigeants phocéens, on est ouvert à un départ de l'international néerlandais de 29 ans. Recruté à prix d'or à l'été 2018 (25M€ + 3M€ bonus), l'ancien romain détient l'un des plus gros salaires du club (500.000€ bruts mensuels) et son départ permettrait un allègement considérable de la masse salariale.