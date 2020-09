Mercato - OM : le point sur le dossier Luis Henrique

Contrairement aux derniers échos, l'arrivée de Luis Henrique à l'OM n'est pas encore actée. À en croire L'Equipe, quelques détails importants restent encore à régler dans ce dossier. Explications.

Luis Henrique n'est pas encore un joueur de l'Olympique de Marseille, où un contrat portant sur les cinq prochaines saisons l'attend. Pour une raison simple : Botafogo, club où il est prêté jusqu'en décembre 2022 et qui détient 40% de ses droits, et l'OM n'ont pas encore trouvé d'accord pour le transfert du jeune attaquant auriverde sur la Canebière. Selon les informations rapportées ce mardi soir par le quotidien L'Equipe, les négociations seraient même, à l'instant T, "au point mort". "Pour l'instant, on attend leur proposition écrite. Mais pour 10 M€ il ne part pas", a indiqué Carlos Montenegro, dirigeant historique de Botafogo, à nos confrères.

L'attaquant et ses représentants sont, eux, déjà d'accord avec la proposition marseillaise, mais il faut encore convaincre les vendeurs : Botafogo, donc, et Três Passos, son club formateur, qui détient 60% de ses droits. Malgré ce léger contretemps, les dirigeants phocéens sont résolument optimistes quant à une finalisation rapide de ce dossier. RMC va plus loin et explique que Luis Henrique, censé arriver ce mardi à Marseille mais finalement retenu dans son pays pour des raisons administratives liées au coronavirus, prendra l’avion demain soir si lesdits problèmes administratifs se sont réglés. Sa visite médicale, elle, serait prévue pour jeudi.