Mercato - OM : les franches confidences de Sarr sur son avenir

Annoncé sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, Bouna Sarr (28 ans) a fait le point sur son avenir au micro du Phocéen. S'il souhaite découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, le joueur de couloir sait que son futur ne dépendra pas exclusivement de lui.

Joueur de champ le plus utilisé par André Villas-Boas, Bouna Sarr (27 matches disputés en Ligue 1 cette saison, 1 but et 3 passes décisives) réalise un exercice de très belle facture sous les couleurs des Ciel-et-Blanc. Arrivé au club à l'été 2015 en provenance du FC Metz, le numéro 17 olympien ne déçoit que très rarement et, à force d'enchaîner les saisons et les prestations de qualité, commence à se faire un joli nom sur le marché. En effet, de nombreux clubs ont été associés à ses services en vue du prochain mercato. En Espagne, le FC Séville et l'Atlético Madrid en pincent pour lui. En Allemagne, le Borussia Dortmund surveille son profil, alors qu'en Angleterre, c'est Everton qui scrute son dossier avec la plus grande attention.

Invité du Talk Show du Phocéen ce jeudi, le latéral ou ailier droit marseillais a évoqué sa situation : "C'est sûr que ça fait toujours plaisir (ndlr, d'être courtisé). Après, moi, j'arrive à faire abstraction de tout ça maintenant avec mon âge. Mine de rien, j'ai 28 ans donc j'ai aussi cette expérience de savoir prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut dire et lire. Moi, forcément, j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille", a-t-il affirmé chez nos confrères, conscient que ses dirigeants, qui doivent composer avec des finances exsangues et la menace du fair-play financier, auront peut-être le dernier mot dans l'histoire : "Mais après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas entrer dans les détails mais on voit que le club a besoin d'argent, est un peu en difficulté financièrement, donc les décisions je ne serai pas seul à les prendre".

Ce n'est clairement pas une nouveauté, l'Olympique de Marseille est en quête de liquidités et pourrait donc "sacrifier" son joueur, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 sur la Canebière et dont la valeur marchande n'a quasiment jamais été aussi élevée. Dans l'opération, les dirigeants phocéens pourraient récolter près de 10 millions d'euros. Tout ça, le principal intéressé le sait : "Ça rentre en ligne de compte (Ndlr, sa valeur marchande qui a augmenté). Maintenant, je ne fais pas forcément attention à ce détail-là. Je fais attention à ma carrière, et je vais me répéter, j'ai envie de connaître la Ligue des Champions avec Marseille. Maintenant, il y a certaines choses que je ne contrôle pas et Marseille prendra des décisions selon les opportunités qu'ils auront, et que j'aurai aussi", a-t-il estimé, et de conclure : "Mais en tout cas, pour ma part, mon souhait premier, c'est de découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille". Le message est clair. Sera-t-il entendu ? Rien n'est moins sûr...