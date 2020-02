Mercato - OM : Lihadji s'éloigne encore un peu plus

Toujours en froid avec sa direction, Isaac Lihadji (17 ans) devrait bel et bien faire ses bagages cet été et quitter l'Olympique de Marseille, son club formateur. En conférence de presse en ce jeudi après-midi, André Villas-Boas, l'entraîneur des Ciel-et-Blanc, s'est montré très pessimiste voire même résigné à ce sujet.

"Non, je ne pense pas (Ndlr, qu’il reste une chance qu’il signe pro). On n'a pas d'information de la part du clan du joueur. Pour l'instant, il est avec la réserve et les U18 et ça va continuer comme ça", a lancé le technicien phocéen au sujet du jeune attaquant.