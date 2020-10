Mercato - OM : Longoria ne rend pas les armes pour Thauvin

En fin de contrat au 30 juin 2021, Florian Thauvin (27 ans, 6 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 buts et 3 passes décisives) pourrait poursuivre sa carrière en Italie, où l'AC Milan lui fait les yeux doux depuis de nombreuses semaines. Mais l'avenir de l'international français (10 sélections, 1 but) pourrait aussi s'écrire sur la Canebière. Le joueur serait enclin à prolonger l'aventure dans la cité phocéenne et Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif des Ciel-et-Blanc, serait également partant pour une extension de bail du numéro 26 olympien.

Pour preuve, le quotidien La Provence confirme ce dimanche que des discussions sont en cours entre les deux parties depuis juillet dernier, date de la prise de fonction du nouvel homme fort de l'organigramme marseillais. Si aucun accord n’a encore été trouvé, les deux parties continueraient de négocier dans le sens d'une prolongation.