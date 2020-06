Mercato - OM : Maxime Lopez s'interroge sur la suite à donner à sa carrière

À un an de la fin de son contrat (30 juin 2021) avec l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez (22 ans) ne sait pas quelle suite donner à sa carrière. S'il dispose d'un temps de jeu relativement conséquent avec son club formateur, le petit milieu de terrain doit se contenter d'un rôle de joueur de rotation. Une donnée qui pousse le minot (23 matches joués en Ligue 1 cette saison, 3 passes décisives) à s'interroger sur un possible départ estival, rapporte le média andalou Estadio Deportivo. Toujours selon nos confrères, qui rappellent le fort intérêt du FC Séville à l'égard du numéro 27 des Ciel-et-Blanc, le joueur français ne sera pas retenu par sa direction - en quête de liquidités - en cas de belle offre, estimée à plus de 10 millions d'euros.