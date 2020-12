Mercato - OM : Pablo Longoria veut un latéral droit mais...

Le 2 janvier, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. Cinquième de Ligue 1 (28 points, 8 victoires, 4 nuls et 3 défaites en 15 matches), l'Olympique de Marseille tentera de renforcer son effectif, à moindre coût. La principale priorité du club olympien devrait être de dénicher un renfort pour son poste de latéral droit, où le seul Hiroki Sakai est spécialiste de la fonction. Dans les colonnes de La Provence, Pablo Longoria, le head of football des Ciel-et-Blanc, a confirmé son intention de recruter un défenseur de couloir droit afin de concurrencer le joueur nippon.

Mais le dirigeant, conscient des finances exsangues de son club et du contexte global sur le marché des transferts à venir, se veut toutefois prudent dans ce dossier. "On a cherché un latéral droit dans les dernières heures du mercato (Ndlr, estival), on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l'ambition nous pousse à améliorer l'équipe, mais dans un contexte particulier, celui du mercato d'hiver, qui est un marché d'opportunités", a ainsi prévenu le directeur sportif espagnol chez nos confrères.