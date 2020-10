Mercato - OM : Sarr pisté par le Bayern, Cuisance dans la balance ?

En quête d'un renfort au poste de latéral droit d'ici la fin du mercato, pour officier en tant que doublure de Benjamin Pavard, le Bayern Munich discuterait avec l'Olympique de Marseille pour Bouna Sarr (28 ans). C'est, en tout cas, ce qu'affirme ce dimanche la version allemande de Sky Sports, qui précise que Michaël Cuisance (21 ans, milieu de terrain), cible des Phocéens et qui n'a finalement pas signé à Leeds, pourrait lui faire le chemin inverse. Pour rappel, Bouna Sarr est encore lié aux Ciel-et-Blanc jusqu'au 30 juin 2022 et sa valeur sur le marché est estimée à un peu plus de 9 M€ selon les sites spécialisés. Michaël Cuisance, de son côté, est engagé avec le club bavarois jusqu'en 2024 et est coté à environ 10 M€. Affaire à suivre.