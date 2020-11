Mercato - OM : Thauvin reste évasif sur son avenir et sa prolongation

En fin de contrat au 30 juin 2021, Florian Thauvin (27 ans, 3 buts et 5 passes décisives en 9 matches de Ligue 1 cette saison) vient d'entamer des discussions avec ses dirigeants concernant une prolongation de bail sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais rien n'est encore décidé dans ce dossier. C'est, en tout cas, ce qu'a révélé l'ailier international français (10 sélections, 1 but) à nos confrères de RMC Sport.

"Si je vais prolonger ? Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je me concentre sur Porto et on doit faire mieux. Pour l'instant, c'est sur ça que je suis focalisé", a fait savoir le numéro 26 des Ciel-et-Blanc, qui, s'il ne prolonge pas, sera libre de signer pour la formation de son choix dès le 1er janvier.