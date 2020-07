Mercato - OM : Trois clubs espagnols pistent Bouna Sarr

La saison dernière, Bouna Sarr (28 ans) a été le joueur de champ marseillais le plus utilisé par André Villas-Boas avec 27 matchs disputés. Ses performances ne sont pas passées inaperçues en Espagne. En effet, les deux clubs de Séville et l'Atlético de Madrid s'intéressent au latéral droit olympien selon L'Équipe. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque depuis plusieurs mois les clubs espagnols prennent des renseignements sur le défenseur. Le directeur sportif du FC Séville, Monchi, a ciblé Sarr et Hamari Traoré (Rennes) pour renforcer l'effectif andalou. Parmi les trois clubs intéressés, le FC Séville partirait avec une longueur d'avance puisque les dirigeants marseillais entretiennent de bonnes relations avec le club andalou après le transfert de Lucas Ocampos l'été dernier.

L'Atlético Madrid et le FC Séville sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas du Betis. Récemment, l'ancien joueur de Metz avait fait part de son envie de découvrir cette compétition à l'OM, mais il le sait, le club a besoin d'argent. Les dirigeants marseillais espèrent récupérer un montant avoisinant les 15M€ pour leur latéral droit.