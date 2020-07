Mercato - OM : Un ancien joueur de Villas-Boas ouvre la porte à une arrivée !

En quête de renforts à moindre coût, André Villas-Boas serait intéressé par le fait de recruter un ancien de ses joueurs au Zénit : Mauricio. Et visiblement, le milieu est partant si l'intérêt se concrétise.

L'Olympique de Marseille doit faire face à un mercato plutôt complexe. En effet, les Phocéens doivent se renforcer en dépensant le moins d'argent possible et visent donc des renforts à moindre prix. Pape Gueye, en fin de contrat au Havre, est d'ailleurs apparu comme une opportunité incroyable pour les Phocéens. Mais André Villas-Boas a désormais d'autres idées en tête et pourrait rapatrier en France l'un de ses anciens joueurs, selon le média brésilien Terra.

Nos confrères expliquent ainsi que le technicien portugais s'intéresserait à Mauricio (31 ans), qu'il a côtoyé au Zénit Saint-Pétersbourg. Le milieu de terrain brésilien, aujourd'hui au PAOK Salonique, a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et a la particularité d'être libre de tout contrat. Et le principal intéressé a déjà évoqué cette rumeur auprès du média : "Quand j’ai entendu parler d'un tel intérêt, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale", a-t-il déclaré. Reste à voir si l'OM est réellement intéressé.