Mercato - OM : un club prêt à mettre 11 millions d'euros sur Maxime Lopez

Ardemment courtisé par le FC Séville, Maxime Lopez (22 ans), le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, dispose également de touches de l'autre côté de la Manche. Tottenham, West Ham et Aston Villa sont notamment intéressés par les services du minot, qui doit se contenter d'un rôle de remplaçant de luxe sur la Canebière (23 matches joués en Ligue 1 cette saison mais seulement 13 titularisations, 3 passes décisives). À un an de la fin du contrat du numéro 27, qui s'interroge sur la suite à donner à sa carrière, le club de Birmingham pourrait en profiter. Selon le Birmingham Mail, les Villans songeraient à formuler une offre de 11 millions d'euros pour griller la concurrence et rafler la mise dans ce dossier. Une proposition plutôt conséquente, que l’Olympique de Marseille, en quête de liquidités, pourrait bien acceptée. Ou au moins étudier avec la plus grande attention.