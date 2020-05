Mercato - OM : Un premier nom a fuité pour le poste de directeur du football !

En quête d'un directeur du football, l'Olympique de Marseille se pencherait sur le nom d'Olivier Pickeu, même si ce dernier semble proche de l'AS Monaco.

L'Olympique de Marseille bouscule son organisation ces derniers jours et le président Eyraud s'est mis en quête d'un directeur général en charge du business et un autre en charge du football. Il a d'ailleurs profité d'une longue tribune sur LinkedIn, un réseau social réservé aux professionnels, pour détailler les tâches des postes. "Ce « Head of Football » est plus qu’un directeur sportif. Il est un vrai responsable de P&L (pertes et profits). Il est un support décisif pour le coach, véritable stratège du terrain, dont le but premier est de gagner les matches, gérer son effectif au quotidien afin de l’amener au plus haut niveau de performance tout au long de la saison. (...) Le “Head of Football” doit placer le coach dans les meilleures conditions de réussite, tout au long de la saison, en lui permettant de se concentrer totalement sur le terrain et son groupe pro."

Et un premier nom a fuité dans l'édition du jour de La Provence. En effet, on apprend que le club phocéen a mandaté un cabinet de chasseurs de tête, implanté en Europe mais aussi aux Etats-Unis, afin de dénicher ces deux dirigeants. Une short-list aurait même déjà été établie et des candidats ont été contactés. Le seul nom qui a fuité, pour le poste d'Head of Football, n'est autre que celui d'Olivier Pickeu, remercié au mois d'avril par Angers après 14 ans de bons et loyaux services.

Toutefois, si l'OM semble intéressé par ses services, nos confrères rappellent, aussi, que l'ex-Angevin est annoncé tout proche du Rocher et de Monaco, en quête également d'un directeur sportif. Un ancien collaborateur de Pickeu a toutefois dit tout le bien qu'il pensait de lui et qu'il serait parfait pour l'OM. "Pour moi, c'est l'homme idoine pour l'OM, l'homme de la situation. C'est un gros bosseur, un homme de réseaux très influent, un winner, un homme courageux qui n'a pas peur d'affronter les tempêtes, un homme qui défend ses joueurs et son staff contre vents et marées, un trader extraordinaire qui a fait gagner des millions à Angers". L'OM parviendra-t-il à rattraper son retard sur Monaco ?