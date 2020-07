Mercato - OM : une offre en passe d'être formulée pour Joël Veltman

Selon les informations rapportées par Voetbal International, l'Olympique de Marseille aurait des vues sur Joël Veltman. À en croire nos confrères bataves, le club phocéen serait très intéressé par le défenseur international néerlandais (28 ans, 22 sélections)) de l'Ajax Amsterdam, qu'il aurait supervisé à plusieurs reprises. Les dirigeants olympiens, conscients de la forte concurrence - des clubs anglais et un grand club italien le suivent également - qui règne dans ce dossier, pourraient rapidement faire une offre. Le joueur, de son côté, pourrait être tenté par une expérience à l'étranger, à un an du terme de son contrat (30 juin 2021) avec le club amstellodamois. Cette saison, Joël Veltman a disputé 19 rencontres en Eredivisie et 5 en Ligue des Champions.