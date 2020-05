Mercato - OM : une porte de sortie en Turquie pour Mitroglou ?

Kostantinos Mitroglou, successivement prêté à Galatasaray et au PSV Eindhoven depuis janvier 2019, va revenir à Marseille à l'issue de son aventure aux Pays-Bas, pas plus réussie que celle en Turquie. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2021, l'attaquant grec (32 ans) pourrait cependant repartir très vite. À en croire les informations du média turc Yeni Alanya, Alanyaspor s'intéresse à la situation de Mitroglou et pourrait tenter une offensive cet été. Le hic, c'est que cet intérêt aurait été initié par l'entraîneur Erol Bulut, dont le contrat avec l'actuel 9e de SüperLig arrive bientôt à son terme...