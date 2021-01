Mercato - OM : Valère Germain et la question de son avenir

En fin de contrat au 30 juin avec l'Olympique de Marseille, Valère Germain ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L'attaquant de 30 ans (3 buts en 14 matches de Ligue 1 cette saison) a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Face aux journalistes, le numéro 28 des Phocéens n'a pas pratiqué la langue de bois.

"Pour l'instant, je suis focus sur le quotidien, sur l'objectif de se qualifier en C1 en fin de saison. Je suis en fin de contrat, je le vis bien, pour l'instant je n'ai pas reçu d'offre, ni du club, ni d'autres clubs . Pourquoi pas rester ici mais j'aimerais aussi découvrir un autre pays", a fait savoir l'ancien joueur de l'AS Monaco lors de son point presse, et d'ajouter : "Aucun membre du club ne m'a dit qu'il fallait que je parte dès cet hiver, le coach compte un peu plus sur moi. Je suis bien ici et concentré sur les six derniers mois".