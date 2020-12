Mercato - OM : Villas-Boas a interpellé ses dirigeants pour Thauvin

Après avoir évoqué sa situation contractuelle, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a abordé un autre sujet épineux sur la Canebière, celui de Florian Thauvin (27 ans). En fin de contrat 30 juin 2021, l'ailier international tricolore (10 sélections, 1 but) n'a toujours pas prolongé son bail sous les couleurs des Ciel-et-Blanc. Pour le technicien lusitanien, qui a interpellé sa direction sur ce dossier, il s'agit d'un problème à résoudre.

"Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre", a indiqué le technicien lusitanien en conférence de presse. "Mais il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. Ses performances en C1 sont à l'image de l'équipe. On parle beaucoup, on échange sur ses prestations", a ensuite précisé "AVB" sur son numéro 26 (4 buts et 5 passes décisives en 11 matches de Ligue 1).