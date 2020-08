Mercato - OM : Villas-Boas attend encore deux recrues

Après la victoire de l'OM 1 but à 0 conte Nîmes hier, André Villas-Boas a fait un point sur le mercato olympien. L'entraîneur marseillais attend encore deux renforts. "Il manque une option à Dario et une option à Amavi", a-t-il annoncé. Pour l'instant, l'OM n'a vendu aucun joueur mais cela devrait changer. "Selon ce qui a été communiqué, on va être obligé d'avoir des ventes, alors on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. C'était déjà comme ça l'an dernier, mais on fait avec", a commenté AVB.

Le coach Portugais ne sait pas quels sont les postes concernés par les ventes. "On ne contrôle pas les clubs acheteurs, c'est ce que j'ai dit à la direction. Ils doivent nous trouver. Je suis content que tout le monde reste. Evidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail", a-t-il expliqué. "L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye).On peut chercher des prêts ou des joueurs libres, dans le cas où on ne vend pas", a conclu Villas-Boas.