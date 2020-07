Mercato - OM : Villas-Boas met fin à la piste Mbaye Niang

Depuis le début du mercato, le nom de Mbaye Niang (25 ans) a souvent été associé à l'OM puisque le club cherche un attaquant pour renforcer l'effectif. André Villas-Boas s'est exprimé au sujet du joueur rennais dans un entretien à La Provence. "Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter", a-t-il lâché.

L'entraîneur portugais n'est donc pas intéressé par le Sénégalais. "J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre", a-t-il expliqué. Le Stade Rennais espérait récupérer entre 20 et 25M€ pour son avant-centre. Une somme que l'OM ne peut pas se permettre de débourser. "Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil", s'est justifié AVB.