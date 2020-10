Mercato - OM : Villas-Boas répond aux rumeurs Seri et Guendouzi

À deux jours d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, programmé dimanche soir en clôture de la 6ème journée de Ligue 1 (21 heures, Groupama Stadium), André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, tenait son traditionnel point presse d'avant-match en ce vendredi après-midi. L'occasion pour le technicien lusitanien de faire un bref point mercato.

Le Portugais a notamment évoqué et démenti les rumeurs Jean Michaël Seri (Fulham) et Mattéo Guendouzi (Arsenal) : "Qui, Seri ? L'ex de Nice ? Non, non. On ne cherche rien, sauf si on a des propositions et des sorties. Et Guendouzi non plus, je ne sais comment c'est sorti, ni pourquoi, mais ce n'est pas vrai du tout", a assuré "AVB" et d'ajouter : "On verra, mais on est vendredi, il y a les examens médicaux à faire et on n'a pas reçu d'offre. Désolé".